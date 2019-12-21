Представитель ОБСЕ по СМИ пообещал разобраться в ситуации с эстонским бюро Sputnik

На ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос главреда Sputnik Эстония Елены Черышевой, по словам которой, над порталом "издеваются” в стране.

Ранее в МИА "Россия сегодня" заявляли, что департамент полиции и погранохраны Эстонии угрожает возбудить против сотрудников Sputnik уголовные дела в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией. Кроме того, сотрудники Sputnik вынуждены покинуть арендуемое в Таллине помещение по требованию арендодателя до конца февраля. Еще осенью эстонские филиалы зарубежных банков заморозили переводы зарплат сотрудникам агентства в Таллинне и средств для оплаты налогов и офисных площадей. Сообщалось, что другие банковские учреждения в республике также отказались перечислять деньги.

Как сообщил в пятницу Delfi руководитель бюро информации по отмыванию денег департамента полиции и погранохраны Эстонии Мадис Рейманд, в отношении генерального директора МИА "России сегодня" (куда входит агентство Sputnik) Дмитрия Киселева действуют санкции Евросоюза в связи с деятельностью, угрожающей территориальной целостности и независимости Украины. По его словам, согласно санкциям, следует заморозить имущество лиц, на которых распространяются санкции, в том числе имущество юридических лиц.

Портал Sputnik был открыт в Эстонии в 2016 году. Министерство иностранных дел Эстонии неоднократно обращало внимание, что портал является пропагандистским каналом, не соблюдает журналистскую этику, публикует ложную информацию и использует неправильное толкование.