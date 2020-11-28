Представитель гей-сообщества: мы рождаемся такими

Представитель гей-сообщества Алвар подчеркнул, что гомосексуальность заложена в человеке природой и люди нетрадиционной ориентации рождаются такими.

"Мы живем в гетеро-нормативной среде. Это означает, что мы используем в речи те же слова, которые используются в этой среде: "обычные люди", "нормальные люди". Человек по своей сути нормален: гомосексуальность со стороны природы никогда не дискриминировалась. Мы рождаемся такими. То, в какой момент человек решает выразить свою гомосексуальность в отношении другого человека, — это уже социальное явление. Гомофобия — это тоже социальная тема, это не природа. А если говорить об этом опросе (референдуме), то если EKRE и другие политики хотят его провести, то пусть проводят. Но это не надо делать за мои — как налогоплательщика — средства, — подчеркнул Алвар. — Соберите пожертвования, проведите исследование. Я думаю, это обойдется дешевле, чем 2 миллиона евро".

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