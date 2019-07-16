Представитель Эстонии выбран руководителем Европейского агентства по кибербезопасности(4)
Административный совет Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA) выбрал сегодня новым руководителем агенства Юхана Лепассааре.
Административный совет Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA) выбрал сегодня новым руководителем агенства Юхана Лепассааре.
“Юхан Лепассаар — отличный кандидат для руководства европейским сотрудничеством в области кибербезопасности, это сегодня подтвердила убедительная поддержка стран-членов агентства. Этот выбор говорит о признании деятельности Эстонии и Юхана, который последние пять лет занимался в Европейской комиссии развитием внутреннего дигитального рынка», - сказал представляющий Эстонию в административном совете заместитель директора RIA Уку Сяреканно.
Лепассаар был выбран среди 80 кандидатов, причем во время голосования он набрал необходимые две трети голосов в первом же туре.
ENISA создано в 2004 году, штаб-квартира агентства находится в Афинах.
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