16.07.2019, 16:31

Представитель Эстонии выбран руководителем Европейского агентства по кибербезопасности

 (4)
rus.delfi.ee
EST 1
Представитель Эстонии выбран руководителем Европейского агентства по кибербезопасности
Priit Simson

Административный совет Европейского агентства по сетевой и информационной безопасности (ENISA) выбрал сегодня новым руководителем агенства Юхана Лепассааре.

“Юхан Лепассаар — отличный кандидат для руководства европейским сотрудничеством в области кибербезопасности, это сегодня подтвердила убедительная поддержка стран-членов агентства. Этот выбор говорит о признании деятельности Эстонии и Юхана, который последние пять лет занимался в Европейской комиссии развитием внутреннего дигитального рынка», - сказал представляющий Эстонию в административном совете заместитель директора RIA Уку Сяреканно.

Лепассаар был выбран среди 80 кандидатов, причем во время голосования он набрал необходимые две трети голосов в первом же туре.

ENISA создано в 2004 году, штаб-квартира агентства находится в Афинах.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: