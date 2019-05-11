Предсказатели погоды: ожидается обычное эстонское лето. Самым лучшим месяцем для отдыха будет июль

”В 2018 году рая ожидать не приходится, — говорит предсказатель погоды Аарне Отс из Сюгавере. — На дворе уже май, и погода будет прохладней, чем в прошлом году. Июнь будет умеренно теплым, надеюсь, как минимум на уровне 2017 года. Июль будет самым теплым месяцем лета, но не таким, как ожидается. В августе будет больше осадков, как и полагается. Обилие осадков означает облачность, и так это лето и уйдет”.

”В итоге можно сказать, что это будет обычное скандинавское лето”, — резюмирует Отс. По его прогнозу, в течение последующих 40 лет ситуация сохранится и очень теплого лета практически не будет.

По прогнозу еще одного предсказателя погоды Арво Сайдла из Рапламаа, июнь будет открыт холодным ветрам и будет холоднее среднего.

”Температура воздуха будет колебаться между 12 и 17 градусами. Начало и конец месяца будут безрадостными, хотя в середине месяца будет тепло”.

Он предрекает, что и в этом году самым подходящим для отпуска месяцем станет июль. При этом, хотя погода и будет суше и теплее среднего, особой жары ожидать не приходится и столбик термометра этим лето выше 30 градусов не поднимется. ”Так что очень жарко не будет, но загорать можно будет. В начале месяца пройдут небольшие дожди, а вот вторая половина месяца будет идеальна для отдыха и сенокоса”.

Идеальная погода ожидается и в августе. Середина месяца будет дождливой, но к концу все опять нормализуется. ”Среднее эстонское лето”, — резюмирует предсказатель.