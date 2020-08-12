Председатели комиссий по иностранным делам призывают власти Беларуси незамедлительно прекратить преследования и применение силы

”Мы с сожалением наблюдаем за событиями в Беларуси и прошедшими во время выборов президента репрессиями, направленными против граждан страны и СМИ, — сказал председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа. — Лишение граждан права на свободные выборы — это отрицание прав человека и общих принципов демократии. Совместно с коллегами мы осуждаем подобные действия и отмечаем, что и в дальнейшем готовы поддерживать благополучие общества Беларуси и независимость Республики Беларусь”.

Согласно заявлению председателей комиссий по иностранным делам, право на свободные выборы — это одна из основных ценностей демократии; свобода слова и свобода организации собраний — основные права человека. ”Действия, свидетелями которых мы стали, не отвечают требованиям демократии”, — сообщают председатели комиссий.

”Мы убеждены, что ведение диалога и реформы помогут в развитии Беларуси, дополнительно укрепят добрососедские отношения между Беларусью и государствами в нашем регионе, а также позволят восстановить продуктивные отношения с Европейским союзом. Мы готовы поддержать эти начинания путем поиска решений для обеспечения совместного будущего”, — говорится в заявлении.