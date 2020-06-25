Председатели комиссий по иностранным делам осуждают находящийся на рассмотрении в Госдуме РФ законопроект о пакте Молотова-Риббентропа

В 1989 году Съезд народных депутатов СССР принял постановление, осуждающее заключенный между Советским Союзом и Германией в 1939 году Договор о ненападении. По словам председателя комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энна Ээсмаа, находящийся в настоящий момент в производстве Государственной Думы документ, отменяющий данное постановление, — это вызывающая тревогу попытка переписать историю. ”Прямым последствием пакта Молотова-Риббентропа и секретного Протокола к нему стали Вторая мировая война, унесшая жизни десятков миллионов человек, оккупация Балтийских стран и разделение Польши между двумя тоталитарными режимами. Данный проект закона пытается переиначить эти события и оправдать использование военной силы против небольших соседних государств. И это — за счет памяти о жертвах мировой войны”, — сказал он.

В совместном заявлении председателей комиссий по иностранным делам указано, что предложение отменить постановление не будет иметь никакого влияния на недвусмысленное осуждение пакта Молотова-Риббентропа и его секретного Протокола, как противоправного акта по нормам международного права. Также это не скажется на исторической оценке пакта.

В заявлении указано, что находящийся в производстве проект закона, стремящийся реабилитировать тоталитарный империализм, — это попытка обосновать отрицание основанной на международном праве равной защиты суверенных государств. ”Это особенно опасно, так как оправдывает, даже подтверждает действующую политику Российской Федерации в отношении Украины, Грузии и Молдовы, а также создает почву для дальнейшего возможного нарушения международного права в отношении независимости и суверенитета соседних государств”, — пишут председатели комиссий по иностранным делам.

”Мы призываем Государственную Думу и органы власти Российской Федерации приложить все возможные усилия для того, чтобы отношения с соседями основывались на международном праве, уважении их суверенитета и территориальной целостности, восстановлении доверия в международных отношениях и восстановлении добрососедских отношений в нашей части Европы. Первым необходимым шагом в этом направлении было бы отклонение внесенного предложения”, — подчеркивается в заявлении.