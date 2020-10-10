Председателем совета уполномоченных Центристской партии избран Тынис Мёльдер

”Я благодарю предыдущее руководство совета уполномоченных за проделанную работу и внесенный вклад. Также благодарю его членов за оказанное мне доверие и обещаю делать все от себя зависящее, чтобы результаты переговоров в различных комиссиях отражали бы позицию Центристской партии”, — сказал Мёльдер.

”Нам предстоят долгие и важные переговоры. Центристской партии необходимо выработать единую позицию по ряду значимых вопросов”, — добавил он.

По словам Мёльдера, на сегодняшний день позиция партии является на редкость выгодной. ”Мы находимся в коалиции как в правительстве, так и во многих местных самоуправлениях, что обеспечивает возможность отстаивать своих позиции в принятии решений. Предыдущее правление совета уполномоченных имело четкие позиции, и я намерен продолжать придерживаться данного курса”, — сказал Мёльдер.

По предложению Мёльдера в качестве заместителей председателя совета уполномоченных были утверждены кандидатуры старейшины волости Валга Эстер Карузе и старейшины столичного района Ласнамяэ Владимира Света.

Членами суда чести были избраны Аво Кеэль, Владимир Шокман, Тоомас Вяйнасте, Пеэтер Мардна, Ааво Вяэн, Кюлли Ланд, Айво Тоомисту, Прийт Кауп, Яанус Калев, Меэлис Кургпыльд, Яак Вихманд, Геннадий Попов, Янек Хийемяэ и Александер Курусон. На прошедшем в августе конгрессе партии на пост председателя суда чести был избран вице-мэр Таллинна Калле Кландорф.

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