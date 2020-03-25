Председателем Рийгикогу вновь выбран Хенн Пыллуаас

За пост председателя Рийгикогу боролись два кандидата: нынешний спикер парламента Хенн Пыллуаас (Эстонская консервативная народная партия - EKRE) и представитель Социал-демократической партии Ивари Падар.

Согласно итогам голосования председателем был переизбран Хенн Пыллуаас.

Пыллуаас получил 90 голосов депутатов, за Ивари Падара проголосовал 41 парламентарий. Всего в голосовании участвовали 93 члена Рийгикогу. Два бюллетеня признаны недействительными - в них не был отмечен ни один кандидат.

Сейчас проходят выборы вице-спикеров парламента. Были предложены две кандидадуры: Сийм Каллас (Партия реформ) и Хелир Валдор Сеэдер ("Отечество").

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