Председателем Рийгикогу вновь выбран Хенн Пыллуаас

Сегодня, 25 марта в парламенте Эстонии проходят выборы нового руководства.
За пост председателя Рийгикогу боролись два кандидата: нынешний спикер парламента Хенн Пыллуаас (Эстонская консервативная народная партия - EKRE) и представитель Социал-демократической партии Ивари Падар.
Согласно итогам голосования председателем был переизбран Хенн Пыллуаас.
Пыллуаас получил 90 голосов депутатов, за Ивари Падара проголосовал 41 парламентарий. Всего в голосовании участвовали 93 члена Рийгикогу. Два бюллетеня признаны недействительными - в них не был отмечен ни один кандидат.
Сейчас проходят выборы вице-спикеров парламента. Были предложены две кандидадуры: Сийм Каллас (Партия реформ) и Хелир Валдор Сеэдер ("Отечество").
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