Председателем Партии реформ переизбрана Кая Каллас

Съезд Партии реформ проходил по каналам видеосвязи, решения съезда будут приниматься также в электронном виде, пишет RusERR.

В основе выступления лидера Партии реформ Каи Калласа было противостояние с EKRE и действующей властью. Она призвала лидеров партий сменить нынешнюю коалицию.

Каллас призвала жителей Эстонии ответить "нет" на референдуме о браке, запланированном на весну.

По словам Каллас, следующее правительство сформирует Партия реформ.

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