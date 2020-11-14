Председателем Партии реформ переизбрана Кая Каллас

На состоявшемся в субботу, 14 ноября, съезде Партии реформ, который проходил в онлайн-формате, было выбрано новое правление партии. Председателем партии была переизбрана Кая Каллас, получившая 984 голоса и которая была единственным кандидатом.
Съезд Партии реформ проходил по каналам видеосвязи, решения съезда будут приниматься также в электронном виде, пишет RusERR.
В основе выступления лидера Партии реформ Каи Калласа было противостояние с EKRE и действующей властью. Она призвала лидеров партий сменить нынешнюю коалицию.
Каллас призвала жителей Эстонии ответить "нет" на референдуме о браке, запланированном на весну.
По словам Каллас, следующее правительство сформирует Партия реформ.
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