14.11.2020, 19:40

Председателем Партии реформ переизбрана Кая Каллас


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Kaja Kallas Paides Vallimäel
Kaja KallasFoto: Argo Ingver

На состоявшемся в субботу, 14 ноября, съезде Партии реформ, который проходил в онлайн-формате, было выбрано новое правление партии. Председателем партии была переизбрана Кая Каллас, получившая 984 голоса и которая была единственным кандидатом.

Съезд Партии реформ проходил по каналам видеосвязи, решения съезда будут приниматься также в электронном виде, пишет RusERR.

В основе выступления лидера Партии реформ Каи Калласа было противостояние с EKRE и действующей властью. Она призвала лидеров партий сменить нынешнюю коалицию.

Каллас призвала жителей Эстонии ответить "нет" на референдуме о браке, запланированном на весну.

По словам Каллас, следующее правительство сформирует Партия реформ.

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