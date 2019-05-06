Председателем парламентской группы в поддержку свободы слова стал Руубен Каалеп

Его заместителем стал его однопартиец Яак Валге. В группу вошли члены EKRE Урмас Рейтельманн, Пауль Пуустусмаа, Анти Пооламетс, Кай Риммель, Яак Мадисон, Сийм Похлак, Хелле-Мооника Хельме, Керт Кинго, Алар Ланеман и один представитель "Отечества" (Isamaa) Тармо Круузимяэ.

Руубен Каалеп сказал, что предложил создать группу, поскольку согласен с месседжем демонстрации президента Керсти Кальюлайд, что слово должно быть свободным. "Меня беспокоит, например, ограничение свободы интернета правовыми актами Евросоюза. Вдобавок, нельзя криминализировать враждебные высказывания", — объяснил Каалеп причины создания группы.

Только автора призывающих к насилию и ненависти высказываний, по оценке Каалепа, следует привлекать к ответственности. "А идеологическое особое мнение — нет", — сказал он. Каалеп добавил, что, по его оценке, возможность анонимных высказываний в интернете тоже должна сохраняться.