24.11.2019, 11:20

Председателем комиссии по вопросам народонаселения и национальным отношениям стала Мария Юферева-Скуратовски

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Председателем комиссии по вопросам народонаселения и национальным отношениям стала Мария Юферева-Скуратовски
Foto: Karin Kaljuläte

Председателем комиссии по вопросам народонаселения и национальным отношениям при совете уполномоченных Центристской партии избрана Мария Юферева-Скуратовски. На первом заседании комиссии обсудили наиболее проблемные места в политике гражданства, а также обозначили темы, которыми в дальнейшем будет заниматься комиссия.

”Комиссия займется вопросами, которые представляют высокий общественный интерес. Одна из первоочередных задач — предложить решения, чтобы покинувшие Эстонию по экономическим соображениям вернулись бы назад. К счастью, мы уже в течение последних нескольких лет мы наблюдаем тенденцию, что с ростом благополучия населения все больше людей, прежде уехавших из Эстонии, возвращаются”, — сказала Юферева-Скуратовски.

Темами, которые обсудили члены комиссии, стали также проблемы беженцев и трудовых мигрантов, прирост населения и тема гражданства. Позиции, которые будут выработаны комиссией по этим вопросам, помогут формированию политики Центристской партии в соответствующих направлениях и предлагаемых в дальнейшем решений.

Заместителями комиссии по вопросам народонаселения и национальным отношениям избраны мэр Маарду Владимир Архипов и член горсобрания Тарту Елена Фрунзе.

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