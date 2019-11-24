Председателем комиссии по вопросам народонаселения и национальным отношениям стала Мария Юферева-Скуратовски

”Комиссия займется вопросами, которые представляют высокий общественный интерес. Одна из первоочередных задач — предложить решения, чтобы покинувшие Эстонию по экономическим соображениям вернулись бы назад. К счастью, мы уже в течение последних нескольких лет мы наблюдаем тенденцию, что с ростом благополучия населения все больше людей, прежде уехавших из Эстонии, возвращаются”, — сказала Юферева-Скуратовски.

Темами, которые обсудили члены комиссии, стали также проблемы беженцев и трудовых мигрантов, прирост населения и тема гражданства. Позиции, которые будут выработаны комиссией по этим вопросам, помогут формированию политики Центристской партии в соответствующих направлениях и предлагаемых в дальнейшем решений.

Заместителями комиссии по вопросам народонаселения и национальным отношениям избраны мэр Маарду Владимир Архипов и член горсобрания Тарту Елена Фрунзе.