Председателем комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка стал Михаил Стальнухин

На внеочередном заседании комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка Рийгикогу выбрала нового председателя и заместителя председателя в связи с уходом предыдущего заместителя председателя со своего поста.
Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка изучает основы государственной политики, связанной с преподаванием эстонского языка, состояние планов развития и программ в данной сфере, а также вносит предложения по обеспечению качественного преподавания эстонского языка путем подготовки качественных учебных материалов, учебных программ и методик.
Комиссия призвана дать общую и системную оценку преподавания эстонского языка и представить предложения по улучшению законодательства.
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