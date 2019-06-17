Председателем комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка стал Михаил Стальнухин

Председателем комиссии стал Михаил Стальнухин, заместителем председателя — Ээрик-Нийлес Кросс. Членами комиссии также являются Урмас Эспенберг, Хельмен Кютт и Прийт Сибул.

Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка изучает основы государственной политики, связанной с преподаванием эстонского языка, состояние планов развития и программ в данной сфере, а также вносит предложения по обеспечению качественного преподавания эстонского языка путем подготовки качественных учебных материалов, учебных программ и методик.

Комиссия призвана дать общую и системную оценку преподавания эстонского языка и представить предложения по улучшению законодательства.