17.06.2019, 13:10

Председателем комиссии по проблеме развития преподавания эстонского языка стал Михаил Стальнухин

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rus.delfi.ee
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Keskerakonna volikogu istung 15.10.2016
Keskerakonna volikogu istung 15.10.2016Foto: Karli Saul

На внеочередном заседании комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка Рийгикогу выбрала нового председателя и заместителя председателя в связи с уходом предыдущего заместителя председателя со своего поста.

Председателем комиссии стал Михаил Стальнухин, заместителем председателя — Ээрик-Нийлес Кросс. Членами комиссии также являются Урмас Эспенберг, Хельмен Кютт и Прийт Сибул.

Комиссия по проблеме развития преподавания эстонского языка изучает основы государственной политики, связанной с преподаванием эстонского языка, состояние планов развития и программ в данной сфере, а также вносит предложения по обеспечению качественного преподавания эстонского языка путем подготовки качественных учебных материалов, учебных программ и методик.

Комиссия призвана дать общую и системную оценку преподавания эстонского языка и представить предложения по улучшению законодательства.

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