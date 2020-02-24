24.02.2020, 17:33
Председатель Верховной Рады Украины посетит Эстонию
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит с официальным визитом Латвию и Эстонию.
Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит с официальным визитом Латвию и Эстонию.
Во время официального визита в Эстонию 25-26 февраля Разумков встретится с президентом, министрами обороны и иностранных дел.
Разумков также посетит Эстонский центр систем электронного администрирования "E-Estonia".
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Не выбрасывайте лотки из-под яиц: они могут очень пригодиться
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Число заражённых коронавирусом в Италии превысило 200
Змея устроила охоту на людей в туалете