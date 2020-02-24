Председатель Верховной Рады Украины посетит Эстонию

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 24-26 февраля посетит с официальным визитом Латвию и Эстонию.
Во время официального визита в Эстонию 25-26 февраля Разумков встретится с президентом, министрами обороны и иностранных дел.
Разумков также посетит Эстонский центр систем электронного администрирования "E-Estonia".
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