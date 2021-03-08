Председатель правления Tallink: надо, чтобы максимальное количество людей получило первую дозу вакцины

”Танель Кийк, может, следует предложить соответствующим комиссиям собраться завтра и оценить идею о вакцинации максимального количества людей как минимум одной дозой?”, — написал Ныгене в соцстетях.

Ныгене отметил, что вчера утром ”свободными” были около 28 000 доз, а на этой неделе в страну прибудет еще около 45 000 доз. ”Таким образом Эстония могла бы защитить на этой неделе около 65 000 человек, что уже оказало бы влияние на нагрузку на больницы через две недели. Принимая во внимание, что в последние две недели месяца ожидается еще больше вакцины, к концу месяца можно было бы провакцинировать 225-250 000 человек”, — сказал бизнесмен.

Министр здоровья и труда Танель Кийк уже ответил Ныгене под его публикацией. ”В марте около 80% вакцинаций а так составляет вакцинация первой дозой, поскольку в графике не отрображена вакцинацией второй дозой AstraZeneca. Если поставки в марте будут происходить по графику, то к концу месяца мы охватим еще около 100 000 человек, то есть в общей сложности это будет 200 000+ людей, которые получили по крайней мере одну дозу, — написал Кийк. — Увеличение интервала между двумя дозами при вакцинации Pfizer/BioNTech позволило бы в течение марта вакцинировать первой дозой на 20 000 человек больше. Увеличение интервала между дозами AstraZeneca дало бы эффект в апреле и марте”.

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