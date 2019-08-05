Председатель правления Postimees: мы попросим исключить ПБК из своих рекламных пакетов

По словам Кулля, он в понедельник утром, 5 августа, обсудил проблемы, возникшие с продажами рекламы на российских телеканалах: "Насколько я понимаю, основная проблема с ПБК. Само собой, мы ранее заключали контракты с российскими телеканалами, и у нас есть действующий контракт с ТНТ. Мы не можем оценить, опасен ли каким-то образом канал ПБК. Безусловно, его нельзя сравнивать с РТР и каким-то другим каналом. Но да, редакция довела это до нашего сведения, и теперь мы должны решить, что будем делать дальше".

"Мы должны предложить нашему партнеру удалить ПБК из списка каналов, на которых мы продаем рекламу", — добавил он.

Кулл также отметил, что решение перенять продажи рекламы российским телеканалам является чисто коммерческим: "На рынке много клиентов, которых интересует как эстонская, так и русскоязычная аудитория, и реклама должна быть там, где есть ее зритель. Так можно лучше учитывать интересы рекламодателя. И хотя общественности это и не нравится, но среди эстонских фирм есть реальные рекламодатели, которые хотят делиться коммерческими сообщениями со своей аудиторией посредством этого канала".