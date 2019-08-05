05.08.2019, 16:30

Председатель правления Postimees: мы попросим исключить ПБК из своих рекламных пакетов

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rus.delfi.ee
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Председатель правления Postimees: мы попросим исключить ПБК из своих рекламных пакетов
Foto: ALDO LUUD, Õhtuleht

Концерн Postimees Grupp предложит BMA Estonia OÜ исключить ПБК из списка телеканалов, на которых Postimees Grupp начнет продажи рекламы, сказал председатель правления концерна Андрес Кулль, передает rus.err.ee.

По словам Кулля, он в понедельник утром, 5 августа, обсудил проблемы, возникшие с продажами рекламы на российских телеканалах: "Насколько я понимаю, основная проблема с ПБК. Само собой, мы ранее заключали контракты с российскими телеканалами, и у нас есть действующий контракт с ТНТ. Мы не можем оценить, опасен ли каким-то образом канал ПБК. Безусловно, его нельзя сравнивать с РТР и каким-то другим каналом. Но да, редакция довела это до нашего сведения, и теперь мы должны решить, что будем делать дальше".

"Мы должны предложить нашему партнеру удалить ПБК из списка каналов, на которых мы продаем рекламу", — добавил он.

Кулл также отметил, что решение перенять продажи рекламы российским телеканалам является чисто коммерческим: "На рынке много клиентов, которых интересует как эстонская, так и русскоязычная аудитория, и реклама должна быть там, где есть ее зритель. Так можно лучше учитывать интересы рекламодателя. И хотя общественности это и не нравится, но среди эстонских фирм есть реальные рекламодатели, которые хотят делиться коммерческими сообщениями со своей аудиторией посредством этого канала".

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