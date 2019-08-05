Председатель правления Postimees: мы попросим исключить ПБК из своих рекламных пакетов

По словам Кулля, он в понедельник утром, 5 августа, обсудил проблемы, возникшие с продажами рекламы на российских телеканалах: "Насколько я понимаю, основная проблема с ПБК. Само собой, мы ранее заключали контракты с российскими телеканалами, и у нас есть действующий контракт с ТНТ. Мы не можем оценить, опасен ли каким-то образом канал ПБК. Безусловно, его нельзя сравнивать с РТР и каким-то другим каналом. Но да, редакция довела это до нашего сведения, и теперь мы должны решить, что будем делать дальше".
"Мы должны предложить нашему партнеру удалить ПБК из списка каналов, на которых мы продаем рекламу", — добавил он.
Кулл также отметил, что решение перенять продажи рекламы российским телеканалам является чисто коммерческим: "На рынке много клиентов, которых интересует как эстонская, так и русскоязычная аудитория, и реклама должна быть там, где есть ее зритель. Так можно лучше учитывать интересы рекламодателя. И хотя общественности это и не нравится, но среди эстонских фирм есть реальные рекламодатели, которые хотят делиться коммерческими сообщениями со своей аудиторией посредством этого канала".
Неожиданным способом очистила сковороду до блеска
Две школьницы убили "самую красивую" подругу
Украинский чемпион прокомментировал смерть российского боксера
Как почистить швы между плиткой в ванной