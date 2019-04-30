Председатель правления ERR: мы доверяем своим журналистам

По его словам, сегодня обсуждался уход Ахто Лобьякаса. ”Работники признали, что они сейчас — под очень сильным внешним давлением”, — поведал он.

”Правление заверило, что никакого давление на работников мы оказывать не будем, мы доверяем им”, — сказал Роозе.

Напомним, как развивались последние события.

Ведущий передач "Olukorrast riigis" и "Achtung: Lobjakas" на Raadio 2 Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Ахто Лобьякас, об уходе которого с радио стало известно на днях, написал в соцсети, что его не увольняли, но дали выбрать между самоцензурой и уходом.

"Я был ведущим передачи "Olukorrast riigis" более четырех лет. В те годы, когда Партия реформ возглавляла правительство, на меня как ведущего ни разу не оказывали давление, какой бы острой ни была мой критика. То же самое могу сказать о последующем правительстве Центристской партии", — подчеркнул Лобьякас.

Журналистка Postimees Вилья Кийслер сообщила в Facebook, что покидает должность. Позже она сказала ERR, что уходит из-за разногласий с новым главным редактором Пеэтером Хельме в вопросах свободы слова и журналисткой деятельности.