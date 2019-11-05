Председатель комиссии Рийгикогу: потенциал добровольцев в Эстонии используется не в полную меру

”В Европейском союзе мы занимаем средние позиции по уровню участия в волонтерской деятельности. В то же время, эстонская инициатива по уборке ”Teeme ära!” стала всемирной акцией — миллионы людей участвуют в ней, чтобы сделать планету чище”, — сказал председатель конституционной комиссии Пауль Пуустусмаа. Он добавил, что в Эстонии волонтеры в основном участвуют в продвижении жизни местных сообществ и в акциях по защите природы.

Председатель комиссии по социальным делам Тынис Мёльдер положительно отозвался о значительном росте числа волонтеров в последние годы. ”Согласно исследованию, потенциал добровольцев в Эстонии используется не в полную меру. По этой причине необходимо и в дальнейшем поддерживать развитие этой области. Безусловно, следует повысить готовность работодателей поддерживать участие работников в волонтерской деятельности”, — сказал Мёльдер.

Председатель комиссии по культуре Ааду Муст отметил, что в волонтерской деятельности активнее участвуют более информированные люди. ”Поэтому важно повысить осведомленность населения о ценностях волонтерской работы и о ее влиянии на общество и на самих участников. Как правило, волонтерами становятся по приглашению других людей. Чем больше активные люди привлекают своих друзей, тем более сплоченным и сильным станет наше общество”, — сказал Муст.