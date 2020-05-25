25.05.2020, 07:00

Председатель комиссии по иностранным делам встретится с коллегами из Балтийских и Северных стран


EST
Riigikogu istung 09.04.2018
Foto: Andres Putting

Сегодня председатель комиссии Рийгикогу по иностранным делам Энн Ээсмаа встретится с председателями комиссий по иностранным делам парламентов Северных и Балтийских стран. Видеозаседание, организованное эстонской стороной, проходит в рамках регионального формата сотрудничества NB8. Основные темы заседания – влияние коронавируса и распространение дезинформации.

По словам Ээсмаа, сегодня на заседании участники обменяются мыслями касательно последних политических событий и вопросов единства и безопасности Европы в контексте распространения вируса. ”Кризис отлично продемонстрировал важность сотрудничества между государствами. Единство Европейского союза было подвергнуто проверке на прочность. Но теперь мы можем посмотреть на случившееся и попытаться выработать единое понимание дальнейших шагов и возможных угроз безопасности”, — сказал он.

По словам Ээсмаа, в сложившейся кризисной ситуации важно выявить распространяющуюся дезинформацию и связанные с ней угрозы. ”В смутные времена намеренное распространение и использование дезинформации все острее стоит на повестке дня. Для того, чтобы эффективнее препятствовать информационным операциям, важно также на уровне парламентов обсудить опыт и извлеченные из ситуации уроки, а также обменяться полученными знаниями”, — заключил Ээсмаа.

Цель проходящих два раза в год встреч председателей комиссий по иностранным делам Северных и Балтийских стран — обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне. Следующая встреча председателей комиссий по иностранным делам в формате NB8 пройдет осенью. Организатор — Исландия.

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