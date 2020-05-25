Председатель комиссии по иностранным делам встретится с коллегами из Балтийских и Северных стран

По словам Ээсмаа, сегодня на заседании участники обменяются мыслями касательно последних политических событий и вопросов единства и безопасности Европы в контексте распространения вируса. ”Кризис отлично продемонстрировал важность сотрудничества между государствами. Единство Европейского союза было подвергнуто проверке на прочность. Но теперь мы можем посмотреть на случившееся и попытаться выработать единое понимание дальнейших шагов и возможных угроз безопасности”, — сказал он.
По словам Ээсмаа, в сложившейся кризисной ситуации важно выявить распространяющуюся дезинформацию и связанные с ней угрозы. ”В смутные времена намеренное распространение и использование дезинформации все острее стоит на повестке дня. Для того, чтобы эффективнее препятствовать информационным операциям, важно также на уровне парламентов обсудить опыт и извлеченные из ситуации уроки, а также обменяться полученными знаниями”, — заключил Ээсмаа.
Цель проходящих два раза в год встреч председателей комиссий по иностранным делам Северных и Балтийских стран — обсудить темы, важные как на региональном, так и на международном уровне. Следующая встреча председателей комиссий по иностранным делам в формате NB8 пройдет осенью. Организатор — Исландия.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Важные телефонные номера:
- 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
- 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
- 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
- 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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