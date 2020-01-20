Председатель комиссии по делам ЕС обсудит в Загребе с коллегами актуальные вопросы ЕС

В центре внимания — цели председательства Хорватии. Также планируется обсудить, как сблизить Европу с ее гражданами.

”Новый состав Европейской комиссии проработал уже несколько месяцев. Настало время обсудить с депутатами всех государств-членов, каким образом национальные парламенты могут содействовать тому, чтобы вопросы ЕС стали ближе для граждан”, — отметила Отт.

Сегодня председатели комиссий национальных парламентов по делам ЕС проведут два обсуждения. Первое посвящено целям председательства Хорватии. В начале обсуждения с докладом выступит премьер-министр государства Андрей Пленкович. Помимо прочего, во время своего председательства государство планирует заниматься укреплением плана действий в сфере цифровизации и поддержанием конкурентоспособности европейской промышленности и малых и средних предприятий.

Второе обсуждение откроет вице-президент Европейской комиссии Дубравка Шуйца. Сфера ее ответственности — демократия и народонаселение. После нее выступит заместитель председателя Европейского парламента Мейрид Макгиннесс. Он отвечает за коммуникацию между национальными парламентами.