Председатель Комиссии по борьбе c коррупцией изучит прозрачность бизнеса Виктора Васильева и его супруги

В частности, говорилось о том, успех семейного бизнеса супругов мог быть связан с членством Васильева в совете Больничной Кассы, а также высоком положении его жены в Департаменте здоровья, где она занимает должность заместителя директора.

Васильев отрицал тогда наличие конфликта интересов, но председатель спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк заинтересовалась данной ситуацией.

Теперь Департамент здоровья, Больничная касса и Целевое учреждение по надзору за предпринимательством в сфере водоснабжения будут должны дать Райк отчет.

Подробнее о претензиях к Васильеву и Томасовой вы можете прочитать здесь.

Райк сделала запросы в вышеуказанные ведомства с просьбой дать пояснения по приведенным в статье сомнительным фактам.