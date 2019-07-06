06.07.2019, 18:17

Председатель Комиссии по борьбе c коррупцией изучит прозрачность бизнеса Виктора Васильева и его супруги

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rus.delfi.ee
EST 15
Председатель Комиссии по борьбе c коррупцией изучит прозрачность бизнеса Виктора Васильева и его супруги
Ilmar Saabas

В конце июня газета Eesti Ekspress опубликовала статью, в которой указывалось на возможный конфликт интересов в бизнесе члена Рийгикогу, врача Виктора Васильева и его супруги Елены Томасовой.

В частности, говорилось о том, успех семейного бизнеса супругов мог быть связан с членством Васильева в совете Больничной Кассы, а также высоком положении его жены в Департаменте здоровья, где она занимает должность заместителя директора.

Васильев отрицал тогда наличие конфликта интересов, но председатель спецкомиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией Катри Райк заинтересовалась данной ситуацией.

Теперь Департамент здоровья, Больничная касса и Целевое учреждение по надзору за предпринимательством в сфере водоснабжения будут должны дать Райк отчет.

Подробнее о претензиях к Васильеву и Томасовой вы можете прочитать здесь.

Райк сделала запросы в вышеуказанные ведомства с просьбой дать пояснения по приведенным в статье сомнительным фактам.

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