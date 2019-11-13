Председатель фракции центристов: Каллас должна извиниться, иначе продолжение ее работы в парламенте будет неуместным

”Я знаю Юри Ратаса много лет и могу заверить, что его умение управлять государственными делами может послужить примером для всех. Он с глубоким уважением относится ко всем, в том числе и к тем, кто сам не отличается особой вежливостью Также он всегда был отзывчивым и помогал другим в решении их проблем”, — охарактеризовала Сарапуу главу правительства.

”Высказывание Каллас в Адрес Юри Ратаса демонстрирует готовность оппозиционной Партии реформ любыми способами вернуться в власти. Это лишь очередное доказательство того, что реформистов следует держать как можно дальше от правительства”, — сказала Сарапуу.

”Кая Каллас должна публично извиниться за свое грубое оскорбление в адрес премьер-министра. В противном случае продолжение ее работы в Рийгикогу будет неуместным”, — подчеркнула председатель парламентской фракции центристов.