Предприятие Atko потеряло еще одну автобусную линию

Маршруты в волости Сауэ начнут с 9 сентября обслуживать Hansabuss и MK Autobuss, с которыми 6 сентября был заключен договор.

Договор Северо-Эстонского центра общественного транспорта с Atko на обслуживание маршрутов в Сауэ был заключен 16 июля и предусматривал, что автобусы Atko выйдут на линии с 1 сентября в соответствии с согласованным графиком движения.

В начале августа Северо-Эстонский центр общественного транспорта расторг договоры с фирмой Atko на обслуживание нескольких автобусных маршрутов в Харьюском уезде, где в последние два года на фирму неоднократно поступали жалобы на плохое качество обслуживания.