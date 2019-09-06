Предприятие Atko потеряло еще одну автобусную линию
Поскольку транспортная компания Atko Transport OÜ в нарушение договора не приступила с 1 сентября к обслуживанию внутренних автобусных маршрутов в волости Сауэ, Северо-Эстонский центр общественного транспорта расторг с Atko соответствующий договор, передает rus.err.ee.
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