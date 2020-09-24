Предприниматели не хотят брать на себя дополнительные обязательства по больничным

Аас отмечает, что изменение модели компенсации требует тщательного анализа и только после его проведения можно будет приступать к разработке конкретных решений. По его словам, ни анализа, ни проектов работодателям для ознакомления не поступало.
”Для работодателей это и так стоит дорого, если человек не выходит на работу. Если пособие будет выплачиваться с первого дня, то и риск злоупотребления системой возрастает еще больше”, — сказал Аас.
Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии отмечает, что уже сегодня резко выросшее количество больничных листов непосильно для работодателей, поскольку в отсутствие находящегося в самоизоляции или на больничном работника они должны искать ему замену или платить за замещение имеющимся работникам.
Также ассоциация считает необходимым восстановить действовавший до 1 июля 2009 года порядок, когда компенсацию по больничному со второго дня платила Больничная касса.
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