Предприниматели не хотят брать на себя дополнительные обязательства по больничным

Аас отмечает, что изменение модели компенсации требует тщательного анализа и только после его проведения можно будет приступать к разработке конкретных решений. По его словам, ни анализа, ни проектов работодателям для ознакомления не поступало.

”Для работодателей это и так стоит дорого, если человек не выходит на работу. Если пособие будет выплачиваться с первого дня, то и риск злоупотребления системой возрастает еще больше”, — сказал Аас.

Ассоциация малых и средних предприятий Эстонии отмечает, что уже сегодня резко выросшее количество больничных листов непосильно для работодателей, поскольку в отсутствие находящегося в самоизоляции или на больничном работника они должны искать ему замену или платить за замещение имеющимся работникам.

Также ассоциация считает необходимым восстановить действовавший до 1 июля 2009 года порядок, когда компенсацию по больничному со второго дня платила Больничная касса.