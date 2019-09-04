Предприниматели: круговой перекресток Хааберсти открыл западный Таллинн для бизнеса

Логистическое преимущество района также подчеркивает Хелен Аниялг, руководитель по маркетингу и экспорту компании Roofit.solar, производящей металлические солнечные панели, использующиеся в качестве материала для крыш. ”Это место несколько удалено от центра города, но к нему обеспечен удобный доступ, поскольку, направляясь сюда из центра, не приходится стоять в пробках, а наряду с общественным транспортом прямо перед домом проходит велосипедная дорожка — летом почти половина коллектива приезжает на работу на двух колесах”, — сказала Аниялг.
Также действующие в технопарке предприятия могут оценить еще одно преимущество месторасположения — окружающую природу и планировку зданий. ”Здесь отличное пространственное решение офисов и светлые помещения, а из окон офиса открываются прекрасные виды на лес. Поскольку мы занимаемся производящими солнечную энергию крышами, природная среда и чистый воздух напоминают, почему именно наше дело столь важно”, — добавила Аниялг, по словам которой, многие посетители спрашивали, выполнен ли фасад здания из производящих электричество панелей Roofit.solar. ”Пока еще нет, но в принципе фасадам зданий ничто не мешает производить электроэнергию”, — улыбнулась Аниялг.
Карель Рюйтли, руководитель компании Mulieres, производящей из натуральных компонентов гели для стирки и чистящие средства, наряду с удобной логистической доступностью в качестве сильной стороны Технопарка Тяхеторни отмечает именно архитектуру. ”Следует отдать должное стремлению Favorte (девелопера) уделить значительное внимание архитектуре производственных зданий. Разумеется, такие здания должны быть, прежде всего, функциональны, но вместе с тем могут выглядеть солидно, чтобы прямо здесь можно было принимать клиентов и партнеров”, — пояснил Рюйтли. По его словам, важным преимуществом для производителей также являются максимально низкие расходы на содержание, что наиболее эффективно способны обеспечить именно современные производственные здания.
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