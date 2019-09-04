Предприниматели: круговой перекресток Хааберсти открыл западный Таллинн для бизнеса

Сегодня в Технопарке Тяхеторни, строящемся в Хяргмяэ — в направлении Палдиски от перекрестка — обосновался целый ряд предприятий самых разных профилей. Их привлекли сюда расположение технопарка и отвечающая деловым потребностям концепция коммерческих площадей типа stock-office, позволяющая объединить под одной крышей производство, продажи, склад и офис.

По словам Танеля Колка, исполнительного директора компании Heat3, предлагающей крупногабаритную термоусадочную упаковку и упаковочные решения для логистики, производства и строительства, Технопарк Тяхеторни еще находился на стадии проектирования, когда они решили связаться с девелопером. ”У нас уже был опыт работы в здании типа stock-office — такое решение является для нашей компании наиболее подходящим. Stock-office позволяет нам объединить под одной крышей производство, склад и офис, что в свою очередь повышает эффективность и сокращает расходы ресурсов, необходимых для обслуживания клиентов”, — пояснил Колк.

Колк подчеркнул, что несомненным преимуществом Хяргмяэ является местоположение — направляясь сюда, можно избежать пробок центра города, а таллиннская кольцевая дорога обеспечивает удобный доступ как для эстонских, так и для иностранных клиентов. ”Тут есть место: на парковке — для автомобилей работников и клиентов, и что еще важнее –для расширения. В силу непрерывного роста в будущем нельзя исключать роста потребностей в рабочих площадях. Именно поэтому нам удобно действовать в развивающемся районе, где доступны земельные участки и планируются новые производственные здания”, — добавил Колк.