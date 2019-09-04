04.09.2019, 16:33

Предприниматели: круговой перекресток Хааберсти открыл западный Таллинн для бизнеса


rus.delfi.ee
EST 2
Haabersti viadukti avamine
Haabersti viadukti avamineFoto: Ilmar Saabas

Построенный год назад круговой перекресток Хааберсти стал решением транспортного узла, препятствовавшего развитию коммерческой и жилой недвижимости вблизи пересекающихся здесь транспортных магистралей.

Сегодня в Технопарке Тяхеторни, строящемся в Хяргмяэ — в направлении Палдиски от перекрестка — обосновался целый ряд предприятий самых разных профилей. Их привлекли сюда расположение технопарка и отвечающая деловым потребностям концепция коммерческих площадей типа stock-office, позволяющая объединить под одной крышей производство, продажи, склад и офис.

По словам Танеля Колка, исполнительного директора компании Heat3, предлагающей крупногабаритную термоусадочную упаковку и упаковочные решения для логистики, производства и строительства, Технопарк Тяхеторни еще находился на стадии проектирования, когда они решили связаться с девелопером. ”У нас уже был опыт работы в здании типа stock-office — такое решение является для нашей компании наиболее подходящим. Stock-office позволяет нам объединить под одной крышей производство, склад и офис, что в свою очередь повышает эффективность и сокращает расходы ресурсов, необходимых для обслуживания клиентов”, — пояснил Колк.

Колк подчеркнул, что несомненным преимуществом Хяргмяэ является местоположение — направляясь сюда, можно избежать пробок центра города, а таллиннская кольцевая дорога обеспечивает удобный доступ как для эстонских, так и для иностранных клиентов. ”Тут есть место: на парковке — для автомобилей работников и клиентов, и что еще важнее –для расширения. В силу непрерывного роста в будущем нельзя исключать роста потребностей в рабочих площадях. Именно поэтому нам удобно действовать в развивающемся районе, где доступны земельные участки и планируются новые производственные здания”, — добавил Колк.

Логистическое преимущество района также подчеркивает Хелен Аниялг, руководитель по маркетингу и экспорту компании Roofit.solar, производящей металлические солнечные панели, использующиеся в качестве материала для крыш. ”Это место несколько удалено от центра города, но к нему обеспечен удобный доступ, поскольку, направляясь сюда из центра, не приходится стоять в пробках, а наряду с общественным транспортом прямо перед домом проходит велосипедная дорожка — летом почти половина коллектива приезжает на работу на двух колесах”, — сказала Аниялг.

Также действующие в технопарке предприятия могут оценить еще одно преимущество месторасположения — окружающую природу и планировку зданий. ”Здесь отличное пространственное решение офисов и светлые помещения, а из окон офиса открываются прекрасные виды на лес. Поскольку мы занимаемся производящими солнечную энергию крышами, природная среда и чистый воздух напоминают, почему именно наше дело столь важно”, — добавила Аниялг, по словам которой, многие посетители спрашивали, выполнен ли фасад здания из производящих электричество панелей Roofit.solar. ”Пока еще нет, но в принципе фасадам зданий ничто не мешает производить электроэнергию”, — улыбнулась Аниялг.

Карель Рюйтли, руководитель компании Mulieres, производящей из натуральных компонентов гели для стирки и чистящие средства, наряду с удобной логистической доступностью в качестве сильной стороны Технопарка Тяхеторни отмечает именно архитектуру. ”Следует отдать должное стремлению Favorte (девелопера) уделить значительное внимание архитектуре производственных зданий. Разумеется, такие здания должны быть, прежде всего, функциональны, но вместе с тем могут выглядеть солидно, чтобы прямо здесь можно было принимать клиентов и партнеров”, — пояснил Рюйтли. По его словам, важным преимуществом для производителей также являются максимально низкие расходы на содержание, что наиболее эффективно способны обеспечить именно современные производственные здания.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: