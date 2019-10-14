Предприниматель, пожертвовавший центристам 100 000 евро: это было во многом эмоциональное решение

Венделин — бизнес-партнер бизнесмена Маргуса Линнамяэ и один из владельцев Apollo Grupp. По его словам, его бизнес никак с пожертвованием не связан.

Венделн говорит, что решение о пожертвовании пришло спонтанно и было продиктовано эмоциями. В какой-то степени это был протест против критики, обрушившейся на Ратаса и центристов из-за коалиции.

Бизнесмен отметил, что принимая во внимание, что случилось и в какой ситуации оказались правительство Юри Ратаса и Центристская партия после выборов, сейчас можно сказать, что они довольно неплохо со всем этим справились.

Венделин признал, что поскольку является бизнес-партнером Линнамяэ, который контролируют большую часть фармакологического и аптечного рынка и был бы заинтересован в продавливании аптечной реформы, то невольно возникают соответствующие параллели. Он утверждает, что с Линнамяэ о пожертвовании не разговаривал и тот узнал обо всем их газет.