Предполагаемого российского криминального авторитета выслали из Эстонии за нарушение визового режима

Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Об этом передает rus.err.ee.
"Мужчина был задержан полицией и выслан из Эстонии за нарушения визового режима", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.
По информации портала www.primecrime.ru, в операции по его поимке также были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ.
Предположительно, 36-летний Жаринов скрылся в Европе после того, как его объявили в розыск по делу о похищении двух жителей Ульяновска, которых он намеревался убедить передать контроль над коммерческими организациями преступной группировке. Кроме того, в отношении Жаринова возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.
Подробнее об этом можно прочитать на сайте Следственного комитета РФ.
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