Предполагаемого российского криминального авторитета выслали из Эстонии за нарушение визового режима

"Мужчина был задержан полицией и выслан из Эстонии за нарушения визового режима", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.

По информации портала www.primecrime.ru, в операции по его поимке также были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ.

Предположительно, 36-летний Жаринов скрылся в Европе после того, как его объявили в розыск по делу о похищении двух жителей Ульяновска, которых он намеревался убедить передать контроль над коммерческими организациями преступной группировке. Кроме того, в отношении Жаринова возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте Следственного комитета РФ.