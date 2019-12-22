22.12.2019, 12:16

Предполагаемого российского криминального авторитета выслали из Эстонии за нарушение визового режима


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Pilt on illustreeriv.Foto: Anni Õnneleid

Эстонские власти прокомментировали информацию российских СМИ о том, что бежавший от российских правоохранительных органов в Таллинн вор в законе Виктор Жаринов, известный как Цезарь, был пойман и возвращен в Россию. Об этом передает rus.err.ee.

"Мужчина был задержан полицией и выслан из Эстонии за нарушения визового режима", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции и пограничной охраны.

По информации портала www.primecrime.ru, в операции по его поимке также были задействованы сотрудники Интерпола и ФСБ.

Предположительно, 36-летний Жаринов скрылся в Европе после того, как его объявили в розыск по делу о похищении двух жителей Ульяновска, которых он намеревался убедить передать контроль над коммерческими организациями преступной группировке. Кроме того, в отношении Жаринова возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

Подробнее об этом можно прочитать на сайте Следственного комитета РФ.

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