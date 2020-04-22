Предотвратить рост цен на электричество: Рийгикогу рассмотрит предложение социал-демократов

”У комиссии по экономике не было ни одного аргумента против. Наш проект будет рассмотрен на заседании парламента 4 мая”, — сказал член фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметс.

Согласно проекту, правительство должно обязать Eesti Energia не взымать по старой схеме высокую плату за возобновляемую энергию с парка ветрогенераторов Тоотси. По словам Ляэнеметса, это уже в ближайшем будущем позитивно отразилось бы на счетах людей за электроэнергию.

”Представленный до начала кризиса проект теперь еще более актуален — в период экономического спада важна любая экономия”, — пояснил Лаури Ляэнеметс, подчеркнув, что потребители выиграют от данного предложения в разы больше, чем от снижения акциза на электроэнергию, которое на прошлой неделе утвердила правящая коалиция.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.