Предотвращение распространения COVID-19: обновлены требования к вентиляции общественных зданий

Постановление, введенное Министерством экономики и коммуникаций этой весной, регулирует дополнительные требования к вентиляции и вентиляции лечебных учреждений и нежилых зданий с целью предотвращения распространения коронавируса в помещениях.

”Поскольку вентиляция помещений очень важна для предотвращения распространения вируса, мы рассмотрели вопросы и логику вентиляции помещений в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом. Кроме того, при вентиляции зданий необходимо учитывать похолодание на улице”, — рассказала Кати Тамтик, руководитель строительного отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора.

Недавно опубликованное руководство по эксплуатации систем вентиляции в общественных зданиях предназначено для владельцев и управляющих жилых и нежилых зданий. В обновленном руководстве дается дальнейшее разъяснение требований, изложенных в Постановлении, рассматриваются возможные варианты реализации и альтернативные меры, а также даются рекомендации по работе со зданиями без надлежащей вентиляции.

Руководство было составлено в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, его можно посмотреть тут.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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