04.04.2019, 14:08

Предостерегающий пример для Эстонии от Австрии: что происходит, когда спецслужбами руководит местный вариант EKRE?

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Раймо Поом
Раймо Поом
EST 13
Kapo-1-2
Kapo-1-2Foto: Ilmar Saabas

Австрийский спецслужбы оказались под властью ультраправой партии. после выявления связи новозеландского террориста с австрийцами их обвиняют в том, что они плохо следили за радикальными движениями. Чему Эстония может поучиться у "австрийского сценария"?

У канцлера Австрии Себастьяна Курца проблемы. Оказалось, что убивший 50 человек в Новой Зеландии террорист Брентон Таррант был хорошим другом радикально правых в Австрии, посещал страну и даже финансировал одну ультраправую организацию.

Стоит отметить, что по неизвестной причине Таррант посещал и Эстонию, где проживает еще один хороший друг австрийских правых радикалов (согласно данным Eesti Ekspress) — новоиспеченный депутат Рийгикогу от EKRE Руубен Каалеп.

В чем же заключается проблема австрийцев? Австрийская народная партия во главе с Курцом правит страной с их "местной партией EKRE" — ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). Согласно их коалиционному договору, МИД и МВД отошли в руки министров из АПС вместе с управляемыми ими спецслужбами.

После обнаружения связи террориста Тарранта с Австрией разгорелся скандал, так как были выявлены точки соприкосновения АПС с ультраправой организацией, которую финансировал террорист. В итоге Германия приостановила обмен информацией с Австрией, пока там спецслужбы подчиняются министру из АПС, а Себастьян Курц во вторник сообщил, что спецслужбы должны подчиняться напрямую канцлеру.

Отсюда возникает вопрос: могут ли спецслужбы следить за радикальными движениями под руководством ультраправой партии?

Как Полиция безопасности (КаПо) так и Департамент внешней разведки должны надеяться, что в Эстонии не повторится "австрийский сценарий". В их сфере деятельности нет законов, обязывающих другие страны делиться с Эстонией деликатной информацией. Хватит одной мелочи, которая придется не по вкусу стране-союзнику, и информационные каналы могут перекрыть.

Возможно, Председателю Центристской партии Юри Ратасу стоит поучиться на примере Австрии и заранее обдумать то, под чьим руководством окажутся эстонские спецслужбы после заключения коалиционного договора с EKRE и Isamaa.

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