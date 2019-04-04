Предостерегающий пример для Эстонии от Австрии: что происходит, когда спецслужбами руководит местный вариант EKRE?

После обнаружения связи террориста Тарранта с Австрией разгорелся скандал, так как были выявлены точки соприкосновения АПС с ультраправой организацией, которую финансировал террорист. В итоге Германия приостановила обмен информацией с Австрией, пока там спецслужбы подчиняются министру из АПС, а Себастьян Курц во вторник сообщил, что спецслужбы должны подчиняться напрямую канцлеру.
Отсюда возникает вопрос: могут ли спецслужбы следить за радикальными движениями под руководством ультраправой партии?
Как Полиция безопасности (КаПо) так и Департамент внешней разведки должны надеяться, что в Эстонии не повторится "австрийский сценарий". В их сфере деятельности нет законов, обязывающих другие страны делиться с Эстонией деликатной информацией. Хватит одной мелочи, которая придется не по вкусу стране-союзнику, и информационные каналы могут перекрыть.
Возможно, Председателю Центристской партии Юри Ратасу стоит поучиться на примере Австрии и заранее обдумать то, под чьим руководством окажутся эстонские спецслужбы после заключения коалиционного договора с EKRE и Isamaa.