Предостерегающий пример для Эстонии от Австрии: что происходит, когда спецслужбами руководит местный вариант EKRE?

У канцлера Австрии Себастьяна Курца проблемы. Оказалось, что убивший 50 человек в Новой Зеландии террорист Брентон Таррант был хорошим другом радикально правых в Австрии, посещал страну и даже финансировал одну ультраправую организацию.

Стоит отметить, что по неизвестной причине Таррант посещал и Эстонию, где проживает еще один хороший друг австрийских правых радикалов (согласно данным Eesti Ekspress) — новоиспеченный депутат Рийгикогу от EKRE Руубен Каалеп.

В чем же заключается проблема австрийцев? Австрийская народная партия во главе с Курцом правит страной с их "местной партией EKRE" — ультраправой Австрийской партией свободы (АПС). Согласно их коалиционному договору, МИД и МВД отошли в руки министров из АПС вместе с управляемыми ими спецслужбами.