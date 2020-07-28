Предназначенные для внутреннего пользования документы просочились в прессу. Март Хельме просит инспекцию разобраться

Так, 14 июля текущего года Министерство внутренних дел направило Государственной канцелярии для рассмотрения на заседании кабмина меморандум ”о необходимости подготовки к кризисам правительственной сферы”. Уж на следующий день документ можно было прочитать в СМИ.
Всего несколькими днями позже, 17 июля, достоянием прессы стал другой предназначенный для внутреннего пользования документ — меморандум о законопроекте поправок к закону об иностранцах и другим законам.
В своем обращении министр отмечает, что доступ к данным документам можно было получить только через инфосистему э-кабинета госканцелярии. Доступ к документам имеют только министры, а также сотрудники госканцелярии и министерств, которым это необходимо для исполнения их рабочих обязанностей. Хельме интересуется, надежно ли защищена в э-кабинете информация, предназначенная для внутриведомственного пользования.
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