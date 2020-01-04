Предложение старейшины Пыхья-Таллинна: ввести на пиротехнику налог и ограничить доступ

Начало было положено в этом году в Пыхья-Таллинне, где в сотрудничестве с частным сектором управа организовала световое и лазерное шоу. Оно было очень хорошо воспринято жителями, посмотреть пришло свыше 500 человек.

Делаю два предложения для решения проблемы фейерверков.

1. Ввести налог на фейерверки для частных лиц.

Деньги полученные от продажи пиротехники могли бы пойти на содержание добровольных спасателей и местным самоуправлениям. Если салюты будут немного дороже, меньше будет и желающих пускать деньги на ветер.

2. Запретить продажу пиротехники с прилавков в торговых центрах.

Если у людей не будет перед глазами разноцветных коробок и упаковок с пиротехникой, то и интерес к ее покупке будет ниже. Мы пошли таким же путем в отношении табака и алкоголя, требуя от продавцов ограничения в экспонировании товара. Желающие запустить салют могли бы отправиться в специализированные магазины и приобрести пиротехнику там.

Частично согласен с теми, кто хочет встретить Новый год под грохот салюта — но давайте это делать все вместе, в одном месте и в одно время. К примеру — пускай в случае Таллинна салют будет под контролем профессионалов только на площади Вабадузе, где мог бы собраться народ, желающий насладиться этим зрелищем.