Предложение молодого ученого: молодежь могла бы идти в армию после основной школы

Сейчас призыву на срочную службу подлежат молодые люди в возрасте 18-27 лет. Но чем дольше оттягивается реальный уход в армию, тем он становится для призывников сложнее.

В связи с этим магистрант делает предложение сделать время призыва более предопределенным.

Одной из возможностью Усай видит направление молодых людей на службу сразу после основной школы, ведь получение основного образования является в нашей стране обязательным и дает общеобразовательный минимум. По оценке магистранта, служба после основной школы в меньшей степени повлияет на жизнь молодых людей, а значит отношение к службе и реальное желание идти в армию изменятся в лучшую сторону.

После службы молодые люди смогут продолжить обучение и не должны будут в возрасте далеко за 20 искать возможности, как избежать армии.

Отношение призывников к будущей службе во многом зависит от мнения родителей, особенно от матери. Поэтому магистрант предлагает проводить направленные на родителей информационные кампании, популяризирующие воинскую службу.

По мнению Усай, сокращение срока службы или разбивка его на несколько более коротких периодов также поможет снять страхи и опасения у призывников.