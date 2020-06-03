03.06.2020, 20:52

Прецедент: Госсуд признал виновным мужчину, у которого в моче обнаружили каннабиноиды. Других улик не было


Тармо Вахтер
EST
Прецедент: Госсуд признал виновным мужчину, у которого в моче обнаружили каннабиноиды. Других улик не было
Foto: Shutterstock

Недавно криминальная коллегия Государственного суда приняла в отношении 36-летнего Сергея судьбоносное решение, которое может повлиять на все дальнейшие дела, связанные с употреблением марихуаны, пишет Eesti Ekspress.

В один из осенних дней 2018 года около полуночи в ходе рейда на Сууртюки теэ полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился Сергей. По оценке стражей порядка, мужчина слишком нервничал, а его глаза покраснели. Несмотря на отсутствие алкогольного опьянения, проведенная в больнице Висмари экспертиза выявила в его моче остатки марихуаны. Мужчина утверждал, что не знает, как наркотик попал в его организм. Он предположил, что это произошло неделю назад в Швеции, где он отдыхал с семьей. В Стокгольме мужчина попробовал сигариллу и жевательный табак, а также посетил кальянную.

Полиция и Харьюский уездный суд Сергею не поверили. Его наказали за незаконное обращение с небольшим количеством наркотического вещества и назначили штраф в размере 220 евро. Защита мужчины опротестовал наказание в суде высшей инстанции.

Читайте также:

При обсуждении случая у судей возникли принципиальные разногласия, и в итоге делом занималась коллегия из пяти человек. Коллегия постановила, что в качестве исключения потребителя марихуаны можно признать виновным даже при наличии только одной косвенной улики. Поскольку коноплю употребляют преимущественно путем курения, то крайне маловероятно, а, скорее, вероятно только в теории, что содержащееся в конопле действующее вещество THC окажется в организме человека без его ведома. Также неизвестны случаи применения марихуаны против воли человека, в отличие от, например, ”колпаков” или GHB.

При этом госсуд отметил, что если человек представит убедительные доказательства относительно природы возникновения остаточных явлений, то его могут и оправдать. В случае же с Сергеем у суда никаких сомнений не было. Они исходили из данных Клиники Тартуского университета, по которым каннабиноиды сохраняются в моче три дня с момента употребления в случае однократного применения.

Один из членов коллегии Ханнес Кирис с обвинительным приговором не согласился. Он отметил, что Государственный суд впервые принял позицию, по которой человека можно признать виновным и наказать при наличии одной только косвенной улики.

Почему судом было принято такое решение, останется загадкой, поскольку процесс обсуждения дела по закону обнародованию не подлежит.

Кирис говорит, что из решения непонятно, зачем нужно было менять сложившуюся практику. До этого Государственный суд считал вынесение обвинительного приговора на основании одного только косвенного доказательства существенным нарушением. Поскольку никаких других улик, помимо результатов анализов мочи, против Сергея не было, согласно действовавшим до этого принципам его следовало оправдать.

Кирис тоже считает маловероятным, то остатки конопли оказались в организме Сергея против его воли, однако отмечает, что такую возможность все равно исключать нельзя. По мнению судьи, важно, что мужчина раньше не имел никаких наказаний и сам согласился сдать мочу на анализ. Кроме того, он постоянно повторял, что не употреблял коноплю.

Читайте также: