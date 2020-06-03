Прецедент: Госсуд признал виновным мужчину, у которого в моче обнаружили каннабиноиды. Других улик не было

В один из осенних дней 2018 года около полуночи в ходе рейда на Сууртюки теэ полиция остановила автомобиль, за рулем которого находился Сергей. По оценке стражей порядка, мужчина слишком нервничал, а его глаза покраснели. Несмотря на отсутствие алкогольного опьянения, проведенная в больнице Висмари экспертиза выявила в его моче остатки марихуаны. Мужчина утверждал, что не знает, как наркотик попал в его организм. Он предположил, что это произошло неделю назад в Швеции, где он отдыхал с семьей. В Стокгольме мужчина попробовал сигариллу и жевательный табак, а также посетил кальянную.

Полиция и Харьюский уездный суд Сергею не поверили. Его наказали за незаконное обращение с небольшим количеством наркотического вещества и назначили штраф в размере 220 евро. Защита мужчины опротестовал наказание в суде высшей инстанции.

При обсуждении случая у судей возникли принципиальные разногласия, и в итоге делом занималась коллегия из пяти человек. Коллегия постановила, что в качестве исключения потребителя марихуаны можно признать виновным даже при наличии только одной косвенной улики. Поскольку коноплю употребляют преимущественно путем курения, то крайне маловероятно, а, скорее, вероятно только в теории, что содержащееся в конопле действующее вещество THC окажется в организме человека без его ведома. Также неизвестны случаи применения марихуаны против воли человека, в отличие от, например, ”колпаков” или GHB.

При этом госсуд отметил, что если человек представит убедительные доказательства относительно природы возникновения остаточных явлений, то его могут и оправдать. В случае же с Сергеем у суда никаких сомнений не было. Они исходили из данных Клиники Тартуского университета, по которым каннабиноиды сохраняются в моче три дня с момента употребления в случае однократного применения.

Один из членов коллегии Ханнес Кирис с обвинительным приговором не согласился. Он отметил, что Государственный суд впервые принял позицию, по которой человека можно признать виновным и наказать при наличии одной только косвенной улики.