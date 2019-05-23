Празднующий свое столетие Рийгикогу приглашает на день открытых дверей

В субботу Рийгикогу отпразднует свое столетие традиционным днем открытых дверей. На этот раз темами мероприятия станут певческий и танцевальный праздник и год эстонского языка, сообщает пресс-служба Рийгикогу.
День открытых дверей Рийгикогу начнется с приветственного концерта смешанного хора HUIK! с балкона замка Тоомпеа. Во дворе замка гостей поприветствует спикер РийгикогуХенн Пыллуаас.
В кабинетах фракций можно встретиться и поговорить с депутатами. На инфочасе во второй половине дня все желающие смогут задать вопросы премьер-министру Юри Ратасу, министру внутренних дел Марту Хельме и министру иностранных дел Урмасу Рейнсалу.
В кафе пройдет обсуждение, в котором примут участие впервые избранные в Рийгикогу Кайдо Хёвельсон, Катри Райк, Кай Риммель, Андрес Сутт и Райво Тамм. Задавать вопросы будет член парламента Энн Ээсмаа.
В течение всего дня все желающие могут принять участие в экскурсиях по замку, а также посетить башню ”Длинный Герман”.
Темой традиционной мнемовикторины, в которой соревнуются команды Рийгикогу и школьников, станет ”Рийгикогу 100”.
В честь года эстонского языка в детской комнате актеры театра NUKU Анти Кобин и Таави Тыниссон зачитают истории из золотого фонда детской литературы Эстонии. Национальная библиотека Эстонии и Таллиннская центральная библиотека организуют pop-up библиотеку. Для детей организованы удобные закутки для чтения и различные мастерские, в том числе мастерская Эстонского музея театра и музыки Priuse piddo. В честь года певческого и танцевального праздника мероприятия организуют исполнители народного танца ”Leigar”. День закончит концерт для хорошего настроения в исполнении юных звезд ”Tähtede lava”, руководить которым будет певица Sissi.
Первый избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание — был созван в Таллинне 23 апреля 1919 года в театре ”Estonia”. Рийгикогу ежегодно отмечает это событие днем открытых дверей. В этом году — в 21-й раз. В этом году мероприятие пройдет 25 мая, так как в этот день исполняется сто лет со дня переезда Учредительного Собрания из театра ”Estonia” на Тоомпеа.