Празднование столетнего юбилея Рийгикогу начнется с открытия передвижной выставки

Выставка, которая будет открыта до 27 мая, включает в себя обзор столетней истории представительного собрания Эстонии, отображающий деятельность Временного земского совета, Учредительного собрания и Рийгикогу, передает пресс-служба парламента.

Выставка, посвященная столетию парламента, оформлена в виде улицы. Пары зданий по обе стороны улицы символизируют десятилетия истории представительных собраний. Тексты и изображения выставки стилизованы соответствующим образом. Исторические деятели и события просматриваются из-за окон и дверей домов.

Выставка охватывает два исторических периода: с 1917–1940 гг. и с 1991–2018 гг. Между этими промежутками — разрыв длиной в полвека. В это время представительное собрание Эстонии не собиралось. На выставке этот период символизируют пустые здания.

23 апреля 1919 года в Таллинне был впервые созван избранный народом Эстонии представительный орган — Учредительное Собрание. Собрание, принявшее декларацию независимости, Конституцию и Закон о земле и решившее важнейшие для эстонского государства вопросы, действовало в качестве парламента. Решения, принятые Учредительным Собранием, заложили фундамент эстонского государства.