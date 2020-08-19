Праздники до пяти утра! Жителям Кадриорга не дает спать популярный клуб

От находящегося на улице Садама клуба LAEV до центра Кадриорга — расстояние около двух километров. Несмотря на дистанцию, жители Кадриорга уверены, что "ветер доносит" из популярного заведения музыку до их домов.

Местные жители недоумевают: почему клубу позволяют греметь музыкой до раннего утра на открытом воздухе, когда мероприятия, например, на Певческом поле, должны заканчиваться до полуночи?

И.о. старейшины Кесклинна Ану Аус объяснила Delfi, что тут разница в том, что для проведения одноразовых мероприятий нужно запрашивать разрешение у города, которое, как правило, выдается только до 00:00. Клуб же действует на своей территории, поэтому это не "общественной мероприятие в городском пространстве" и разрешение от города ему не требуется.

Аус отметила, что это не означает, что клуб может нарушать Закон о правопорядке — предпринимателю запрещено своими действиями создавать шум и световые эффекты, мешающие другим лицам.

Между чем в отношении клуба LAEV уже подано одно заявление в полицию, но управа Кесклинна не получала в отношении него ни одной жалобы. Однако для управы важно поддержание порядка в районе, поэтому она сотрудничает с полиций и пытается найти с владельцем клуба подходящее решение проблемы.

Владелец клуба LAEV заявил Delfi, что проведение праздников на открытом воздухе было вынужденной мерой из-за ситуации с коронавирусом, чтобы гарантировать посетителям безопасность.

Клуб также сообщил, что их сотрудники даже измеряют уровень шума в городе в ночное время: "У нас звукотехник всегда на месте, мы каждую ночь ходили к находящимся поблизости жилым домам тестировать силу звука — и регулировали звук соответственно этому — и с нами напрямую связывались лишь в двух случаях, оба из которых мы учли".

Клуб LAEV подчеркнул, что всегда готов к сотрудничеству и ждет обращений от тех, кто обеспокоен из-за их деятельности, а его сотрудники готовы ночью посетить находящиеся на дальнем расстоянии дома, чтобы измерить силу звука.