Праздник с участием 80 финнов в Эстонии для двоих закончился сообщением о коронавирусе

Здание старой школы Нехату в Ляэнеской волости находится в частном владении, с 31 июля по 2 августа хозяин отмечал там день рождения, на котором присутствовали 80 гостей из Финляндии и трое из Эстонии.

Двое финнов решили посетить Мухумаа, и в ходе путешествия они получили сообщение о том, что один из соседей по квартире в Финляндии сдал положительный тест на коронавирус, затем они решили сдать тесты в PERH, тесты оказались положительными, обоих доставили в Ляэне-Таллиннсую центральную больницу.

Медиасоветник Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала ERR, что большая часть из 80 финнов, принявших участие в праздновании, вернулась домой, ими занимается финский департамент здравоохранения, и нет оснований говорить о новом очаге заболевания в Эстонии, сравнимом с клубом Vabank.

За хозяином праздника и другими находящимися в Эстонии людьми наблюдает Департамента здоровья, внешних контактов во время праздника у них было немного — они сами готовили еду, ночевали в здании бывшей школы и в палатках.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!