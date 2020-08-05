Праздник с участием 80 финнов в Эстонии для двоих закончился сообщением о коронавирусе

Здание старой школы Нехату в Ляэнеской волости находится в частном владении, с 31 июля по 2 августа хозяин отмечал там день рождения, на котором присутствовали 80 гостей из Финляндии и трое из Эстонии.
Двое финнов решили посетить Мухумаа, и в ходе путешествия они получили сообщение о том, что один из соседей по квартире в Финляндии сдал положительный тест на коронавирус, затем они решили сдать тесты в PERH, тесты оказались положительными, обоих доставили в Ляэне-Таллиннсую центральную больницу.
Медиасоветник Департамента здоровья Эйке Кингсепп сказала ERR, что большая часть из 80 финнов, принявших участие в праздновании, вернулась домой, ими занимается финский департамент здравоохранения, и нет оснований говорить о новом очаге заболевания в Эстонии, сравнимом с клубом Vabank.
За хозяином праздника и другими находящимися в Эстонии людьми наблюдает Департамента здоровья, внешних контактов во время праздника у них было немного — они сами готовили еду, ночевали в здании бывшей школы и в палатках.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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