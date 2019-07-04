Праздник, который должен всех объединить

Есть, конечно, еще один вариант шествий - шествия протестные. Они в России утихали, но совсем недавно вспыхнули вновь. Там тоже свои участники: одни в большинстве своем, с пятью курсами университета за спиной, неплохой столичной зарплатой и тем не менее протестующие. Другие, в плексигласовых шлемах и с дубинками. А дубинка действует на голову сильнее всяких университетов. Теперь вы понимаете, насколько было для меня поразительно, когда по центральной улице столицы идут тысячи и тысячи людей, а другие тысячи стоят на тротуаре. И все поют.

Потом было Певческое поле. И уже там десятки тысяч голосов с поразительным попаданием в ноты выводили одну и ту же песню. А потом - и это тоже случалось - даже просили повторить. И все: и известные музыканты, такие как Иво Линна, и те, кто просто пришел сюда по билету, стояли вместе. И вместе пели… Это был молодежный праздник песни, взрослых я пока в Эстонии в качестве зрителя не застал. Но понимаю, что это будет еще круче.

Конечно, мне, как носителю русского языка, немного обидно, что на Празднике песни не поют по-русски. Все-таки это родной язык для почти трети населения страны, а более 80 000 совершеннолетних жителей Эстонии и вовсе имеют российский паспорт. Когда мы в RusDelfi задали вопрос “Почему в программе нет ни одной русской песни?” руководству праздника, то нам ответили, что “При выборе песен на певческий праздник исходят не только из того, на каком они языке. Важно, чтобы программа праздника была цельной и соответствовала главной идее праздника”. Максимально дипломатичный и обтекаемый ответ. Но он заставил меня задуматься об одной вещи. Вот о какой.

Какую русскую песню знают все русские? “День победы”? “Катюша”? Но это песни военные, их вряд ли уместно исполнять на празднике с темой “Моя любовь”. “Шумел камыш”, “Стенька Разин”? Но это песни застольные, не представляю, кто бы решился исполнить это на трезвую голову. Тогда я открыл список лучших русских песен на сайте pikabu.ru. Там под номером 1 значилась “Нежность”, известная по фильму “Три тополя на Плющихе”. Прекрасная песня. Абсолютно без иронии. К тому же про сильные чувства. Но есть одна проблема - не все пришедшие на Праздник песни обладают голосом Майи Кристалинской. И, боюсь, на словах “Только пусто на земле одной” верхняя нота до не покорится большинству исполнителей, а лишь надорвет барабанные перепонки слушателей.

Поэтому моим фаворитом номер один в качестве гипотетического кандидата на звание русской песни на Празднике песни стали “Подмосковные вечера”. Они куда проще для исполнения, текст неплохо запоминается даже не носителями языка: помню, как на “Славянском базаре” эту песню исполняла девушка из Швейцарии. Она иногда путала слова в тексте, переставляла их местами, но получалось все равно красиво. Но и с “вечерами” вышла проблема. Они же Подмосковные. Где Эстония, а где Подмосковье.

Но еще большая проблема в том, что этим вопросом вообще всерьез никто не задается. Журналисты русскоязычных медиа дежурно спрашивают про русскую песню. Руководство праздника отвечает давно готовыми фразами.

В мире и так много праздников, которые нас разъединяют. 9 мая русские вот уже несколько поколений отмечают победу над нацизмом, а эстонцы помнят, что их страна в 1945 году свободной не стала, а осталась в составе Советского союза. Отсюда взаимное непонимание, упреки, срывание георгиевских ленточек и т.д. Или, например, Jaanipäev. Думаете, все в Эстонии рады неизменным шашлыкам, прыжкам через костер и поискам папоротника? Увы, нет. Мне приходилось встречать в социальных сетях мнение, что Jaanipäev - чужой праздник. Похожая история и с Рождеством, к которому с прохладой относятся представители других религий, и с Пасхой, на поздравления с которой криво ухмыляются атеисты.

Laulupidu - один из самых светлых праздников, которые мне приходилось видеть. Так пусть же он объединяет людей, а не разъединяет их.