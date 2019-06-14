Правые популисты из девяти стран создали фракцию в Европарламенте. В нее вошел и Яак Мадисон

Его заместителями избраны сопредседатель немецкой "Альтернативы для Германии " (АдГ) Йорг Мойтен и генеральный секретарь французского "Национального объединения" Николя Бэ.

Большинство членов новой фракции — итальянские депутаты из "Лиги", они получили 28 мандатов в Европарламенте. Французские правые популисты имеют 22 места, немецкие — 11. Помимо трех наиболее многочисленных правопопулистских партий в актуальном составе Европарламента в новую фракцию вошли Австрийская партия свободы, "Фламандский интерес" из Бельгии, "Истинные финны", Датская народная партия, чешская "Свобода и прямая демократия" и Консервативная народная партия Эстонии (EKRE), которую в Европарламенте представляет Яак Мадисон.

По словам Йорга Мойтена, целью новой фракции не является раскол ЕС. "Мы хотим и будем работать конструктивно", — пообещал немецкий депутат. Вместе с тем, одной из составляющих работы в Европарламенте является способность сказать "нет", поскольку многие из решений являются "нонсенсом", указал он. "Мы здесь не для того, чтобы искать друзей", — добавил Мойтен.