Правящая коалиция приступила к ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий

Соответствующий законопроект на рассмотрение Рийгикогу передали Центристская партия, "Отечество" (Isamaa) и Консервативная народная партия (EKRE).

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что состав КНФП в полной мере не соответствует критерию независимости.

Представители правящей коалиции обращают внимание на то, что в отношении членов КНФП не установлены требования, которые гарантировали бы необходимые в этой сфере экспертные знания и профессионализм.

По мнению авторов законопроекта, контроль за финансированием партий мог бы осуществлять Госконтроль.