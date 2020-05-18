18.05.2020, 20:45

Правящая коалиция приступила к ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий


EST
Riigikogu 13.11.2017
RiigikoguFoto: Madis Veltman

В понедельник, 18 мая, входящие в правящую коалицию политические силы решили ликвидировать Комиссию по надзору за финансированием партий (КНФП) и передать ее функции Госконтролю, передает rus.err.

Соответствующий законопроект на рассмотрение Рийгикогу передали Центристская партия, "Отечество" (Isamaa) и Консервативная народная партия (EKRE).

В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что состав КНФП в полной мере не соответствует критерию независимости.

Представители правящей коалиции обращают внимание на то, что в отношении членов КНФП не установлены требования, которые гарантировали бы необходимые в этой сфере экспертные знания и профессионализм.

По мнению авторов законопроекта, контроль за финансированием партий мог бы осуществлять Госконтроль.

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