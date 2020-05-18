Правящая коалиция приступила к ликвидации Комиссии по надзору за финансированием партий

Соответствующий законопроект на рассмотрение Рийгикогу передали Центристская партия, "Отечество" (Isamaa) и Консервативная народная партия (EKRE).
В пояснительной записке к законопроекту сообщается, что состав КНФП в полной мере не соответствует критерию независимости.
Представители правящей коалиции обращают внимание на то, что в отношении членов КНФП не установлены требования, которые гарантировали бы необходимые в этой сфере экспертные знания и профессионализм.
По мнению авторов законопроекта, контроль за финансированием партий мог бы осуществлять Госконтроль.
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