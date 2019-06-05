05.06.2019, 19:10

Правовая комиссия поддерживает повышение защиты прав лиц, пострадавших в результате проступка


rus.delfi.ee
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Tallinna volikogu
Tallinna volikoguFoto: Ilmar Saabas

Сегодня на заседании правовая комиссия поддержала предложение канцлера права дать лицам, пострадавшим в результате проступка, доступ к процессуальным документам, чтобы они могли защитить свои права и при необходимости обратиться в суд.

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что в настоящий момент законодательство недостаточно четкое, чтобы защитить права лиц, пострадавших в результате проступков. ”Мы поддерживаем предложение канцлера права внести правовую ясность, чтобы пострадавшие могли более эффективно защищать свои права”, — сказал Карилайд. Он пояснил, что, как правило, проступок — это нарушение предписания (например, проезд без билета), где пострадавших нет. Но проступком также считаются некрупные противоимущественные правонарушения, где пострадавшие есть.

По словам заместителя председателя правовой комиссии Тоомаса Кивимяги, права лиц, понесших материальный ущерб в результате проступка, защищены недостаточно. ”Нет никаких причин и обоснований для того, чтобы отказывать лицу, понесшему материальный ущерб в результате проступка, в праве ознакомиться с делом”, — сказал Кивимяги. По его словам, выдача такого права существенно облегчила бы подачу иска о нанесении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства. ”Более того, это создало бы дополнительные предпосылки для достижения внесудебного соглашения. Это в интересах как потерпевшего, так и государства”, — добавил Кивимяги.

О компенсации ущерба, полученного в результате проступка, можно ходатайствовать суду в гражданском порядке. Для этого необходимо представить доказательства получения ущерба и его размера. По мнению канцлера права, Деликтно-процессуальный кодекс противоречит Конституции, так как в нем отсутствует регулирование, которое позволило бы лицу, понесшему ущерб в результате проступка, для защиты своих прав ознакомиться с необходимыми материалами, собранными в ходе производства по проступку.

В заседании приняла участие канцлер права Юлле Мадизе и представители канцлера права, Министерства внутренних дел и службы уголовного права и производства отдела уголовной политики Министерства юстиции.

Предложение канцлера права поддержала и конституционная комиссия, которая обсудила данный вопрос на заседании за день до этого.

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