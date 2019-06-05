Правовая комиссия поддерживает повышение защиты прав лиц, пострадавших в результате проступка

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что в настоящий момент законодательство недостаточно четкое, чтобы защитить права лиц, пострадавших в результате проступков. ”Мы поддерживаем предложение канцлера права внести правовую ясность, чтобы пострадавшие могли более эффективно защищать свои права”, — сказал Карилайд. Он пояснил, что, как правило, проступок — это нарушение предписания (например, проезд без билета), где пострадавших нет. Но проступком также считаются некрупные противоимущественные правонарушения, где пострадавшие есть.

По словам заместителя председателя правовой комиссии Тоомаса Кивимяги, права лиц, понесших материальный ущерб в результате проступка, защищены недостаточно. ”Нет никаких причин и обоснований для того, чтобы отказывать лицу, понесшему материальный ущерб в результате проступка, в праве ознакомиться с делом”, — сказал Кивимяги. По его словам, выдача такого права существенно облегчила бы подачу иска о нанесении материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства. ”Более того, это создало бы дополнительные предпосылки для достижения внесудебного соглашения. Это в интересах как потерпевшего, так и государства”, — добавил Кивимяги.