Правовая комиссия поддержала расширение прав добровольцев, оказывающих услуги кризисной информации

Председатель комиссии Яанус Карилайд сказал, что проект необходимо рассмотреть в срочном порядке: для работы телефона кризисной помощи 1247 необходимо создать правовые основания. ”В сложившейся кризисной ситуации помимо сотрудников кризисного центра государство должно задействовать добровольцев. Для того, чтобы они могли выполнять свою работу, им необходимо предоставить доступ к информации о пациентах и обеспечить им социальные гарантии, — сказал Карилайд. — Для создания правовых оснований парламент должен работать быстро и гибко”.

Согласно законопроекту (128 SE), добровольцы, работающие операторами на кризисной линии, получат право передавать информацию о пациентах, о месте и характере оказанной медицинской помощи. При этом они не получат доступ к информации о состоянии здоровья. Для получения информации запрашивающий ее должен будет сообщить свои личный код и имя, а также личный код и имя лица, о котором запрашивается информация.

По словам члена комиссии Хельо Пикхоф, предоставление доступа к данным о здоровье в данном случае не обосновано. ”Личные данные и данные о здоровье — это конфиденциальная информация. Давать добровольцам доступ к ней — неправильно”, — сказала Пикхоф.