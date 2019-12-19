19.12.2019, 10:30

Правовая комиссия поддержала кандидатуру Андреса Пармаса на должность государственного генерального прокурора


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Правовая комиссия поддержала кандидатуру Андреса Пармаса на должность государственного генерального прокурора
Foto: Justiitsministeerium

Правовая комиссия Рийгикогу поддержала предложение министра юстиции Райво Аэга назначить Андреса Пармаса на должность государственного генерального прокурора.

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что кандидат обладает всеми необходимыми для работы навыками и знаниями. ”Я верю, что Андрес Пармас сможет применять принцип равного обращения и уверенно и беспристрастно руководить прокуратурой. Того же от него ранее требовала занимаемая должность судьи”.

Состоящие в правовой комиссии депутаты от Партии реформ в голосовании заняли нейтральную позицию, сославшись на то, что у кандидата нет опыта руководства.

Согласно Закону о прокуратуре, правительство назначает государственного генерального прокурора по предложению министра юстиции после того, как ознакомится с мнением правовой комиссии Рийгикогу.

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