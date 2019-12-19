Правовая комиссия поддержала кандидатуру Андреса Пармаса на должность государственного генерального прокурора

Председатель правовой комиссии Яанус Карилайд отметил, что кандидат обладает всеми необходимыми для работы навыками и знаниями. ”Я верю, что Андрес Пармас сможет применять принцип равного обращения и уверенно и беспристрастно руководить прокуратурой. Того же от него ранее требовала занимаемая должность судьи”.
Состоящие в правовой комиссии депутаты от Партии реформ в голосовании заняли нейтральную позицию, сославшись на то, что у кандидата нет опыта руководства.
Согласно Закону о прокуратуре, правительство назначает государственного генерального прокурора по предложению министра юстиции после того, как ознакомится с мнением правовой комиссии Рийгикогу.
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